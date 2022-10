Ciclismo | Roglic sotto i ferri | necessario un intervento chirurgico alla spalla destra

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Primozha chiuso la sua stagione nel peggiore dei modi a causa della brutta caduta rimediata durante l’ultima edizione della Vuelta a Espana. Adesso lo sloveno, proprio per via di quell’infortunio, sarà costretto aporsi ad unsp, come annunciato dallo stesso corridore della Jumbo Visma ai media del suo Paese: “Non è un segreto che mi sono lussato la spdiverse volte. Sono arrivato al punto in cui devo sistemarla”.dovrebbe restare con la spimmobilizzata per un periodo che va dalle sei alle otto settimane, per poi tornare in bicicletta al fine di preparare la nuova stagione. SportFace.