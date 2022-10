Ciclismo | Filippo Ganna | “Penso ai Mondiali su pista | nuovo Record dell’Ora? Ci riprovo a fine carriera”

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lo scoccare delle lancette che regala un sorriso. Non è stato un 2022 semplice per: i suoi risultati sono stati meno roboanti del solito e per i tifosi “viziati” dal suo successo questo poteva essere un campanello d’allarme. Pippo però è un campione e l’ha voluto ribadire nel weekend a Grenchen (Svizzera). Sul velodromo elvetico l’appuntamento era di quelli da ricordare: tentativo di. Nella testa un obiettivo, come confessato nell’intervista concessa al Giorno – Carlino – Nazione Sport: battere i 55,548 km coperti da Daniel John Bigham. Missione compiuta per il ragazzo di Verbania, capace di spingersi oltre il risultato migliore di ogni tempo su una bici su, ben oltre i 56,375 km di Chris Boardman nel 1996 con un mezzo però non omologato. E così ...