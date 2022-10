(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo l’ultima gara in carriera, il Giro di Lombardia 2022,è stato intervistato da Marca e ha parlato del suo futuro. Lo spagnolo classe 1980 ha ancora due anni di contratto con la Movistar (nonostante il ritiro) e ora proverà a mettere la sua esperienza al servizio della squadra iberica. “Posso essere ancora molto utile alla Movistar – ha affermato– Non ho paura di questa nuova vita, ci sto pensando da molto tempo e il fatto di continuare nel mondo delmi farà essere ugualmente felice”.su pista, Mondiali 2022: i convocati dell’Italia. Filippo Ganna guida il gruppo azzurro, presente Letizia Paternoster Il murciano ha poi proseguito entrando più nello specifico: “Di sicuro il mio ruolo non avrà nulla a che fare con quello di...

OA Sport

Chiusa la parentesi in gruppo, perValverde è arrivato il momento di pensare al futuro e trovare una collocazione al di fuori delpedalato, un settore dove, nonostante i dubbi che ancora permangono, lo spagnolo sa ...A 42 anni, metà dei quali passati nelprofessionistico, è arrivato anche per l'eternoValverde il momento di appendere la bici al chiodo e far calare il sipario sulla sua lunga e gloriosa carriera. Il fuoriclasse ... Ciclismo, Alejandro Valverde: "L'anno prossimo non farò il direttore sportivo, ma aiuterò comunque la Movistar" Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...