Christian De Sica presto nonno | la figlia Maria Rosa è incinta

Conto alla rovescia perDe, che conta le settimane che lo separano dall'inizio del nuovo anno, quando diventerà nonno . La figlia dell'attore, Maria Rosa , è infatti in dolce attesa e dovrebbe partorire a fra ...... sta procedendo tutto alla grande, non possiamo dire il contrario nemmeno dal punto di vista 'privato':Deha appena annunciato di stare diventando nonno per la prima volta! Sua figlia ...Conto alla rovescia per Christian De Sica, che conta le settimane che lo separano dall'inizio del nuovo anno, quando diventerà nonno. La figlia dell'attore, Maria Rosa, è infatti in dolce attesa e ...Il noto attore Christian De Sica è uno dei volti meglio conosciuti del cinema comico italiano. Eppure la sua vita privata nasconde una relazione a lungo discussa, un punto irrisolto sul suo orientamen ...