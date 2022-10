CHAMPIONS LEAGUE | MILAN-CHELSEA

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ilha ottenuto fino a qui quattro punti nelle tre partite di, pareggiando la prima partita contro il Salisburgo, vincendo la partita contro la Dinamo Zagabria e perdendo l’ultima sfida contro ilcon il risultato di 3-0. Nella partita di San Siro, ilaffronterà proprio la squadra londinese per rifarsi della sconfitta rimediata a Stamford Bridge, anche se la squadra rossonera arriva a questa partita, come all’andata, con molti titolari fuori per infortunio, tra cui: Calabria, De Ketelaere, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Maignan, Messias, Saelemaekers. In campionato, ilè reduce dalla bellissima vittoria in casa contro la Juventus con il risultato di 2-0, grazie alle reti di Tomori e Brahim Diaz. Una sconfitta, complicherebbe il cammino Europeo ...

Infine, l'Inter ritrova la vittoria anche in campionato dopo il successo col Barcellona in. In conduzione ci sarà il nostro Marco Giordano, affiancato dalla redazione di ...Commenta per primo Lionel Messi non prenderà parte alla sfida dicon il Benfica : come comunica il PSG , l'argentino ha accusato un 'piccolo fastidio' al polpaccio e per questo sarà lasciato a riposo.Martedì 11 e mercoledi' 12 ottobre 2022 scendono in campo 4 squadre italiane in Champions League. Le quote premiano Juve e Napoli.Dopo la Roma transita tra Genoa e Rio Branco, poi 41enne si fa convincere da Massimo Agostini a tornare in campo, nei preliminari di Champions League del 2006 con i sammarinesi del Murata. Regge un ...