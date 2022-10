Caso Regeni | la famiglia | Il governo abbia un sussulto di dignità Il pm contesta al ministero il mancato ricorso al Trattato sulla tortura

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nuovo rinvio. La risposta del capo dipartimento per gli affari di Giustizia: "Non era applicabile, valuteremo"

... né hanno mai avuto, nessuna intenzione di collaborare e si fanno beffe del nostro sistema di diritto - hanno detto Paola Deffendi e Claudio, assistiti dall'avvocato Alessandra Ballerini - . È ...Al processo sulla morte di Giulio, il consuetudinario rito sull'annuncio degli "imputati irreperibili", seguito dal mantra dell'Egitto che "non ci ha risposto", questa volta è stato interrotto dalle domande con cui il ...Caso Regeni, dall'Egitto ancora nessuna notizia sui quattro 007. I genitori di Giulio: "le autorità egiziane non hanno nessuna intenzione di collaborare" ...Il magistrato ha chiesto il perché non si sia fatto ricorso al Trattato sulla tortura. La risposta: "Non era applicabile, valuteremo" ...