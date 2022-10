Casella e Siragusano le nuove stelle del Tricolore Junior

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’equipaggio siciliano di Aci Team Italia supportato da CST Sport ha vinto la classifica riservata ai giovani al 40° Rally Due Valli ed ha conquistato il titolo sulla Renault Clio Rally5. Strategia perfetta ed eccellente prova di carattere e crescita sportiva per il giovane driver di Piraino perfettamente navigato dal pilota pattese. Alessandroe Source

La vittoria in gara ha consegnato il tricolore giovanile nelle mani di Alessandroe Rosario. Anche la classifica femminile ha premiato un equipaggio di Aci Team Italia, quello ...CIAR Junior:campione, ma c'è un giallo forature Sul fronte del Campionato Campionato Italiano Assoluto Rally Junior la vittoria di Alessandroe Rosarioha spento le ...Crugnola-Ometto vincono Rally e Campionato Italiano Rally Sparco. Per Crugnola secondo titolo in carriera. Secondi Basso-Granai (Hyundai i20), terzi Albertini-Fappani (Skoda Fabia): “Siamo davvero ...Alessandro Casella e Rosario Siragusano sono campioni Italiani rally Junior. L’equipaggio ACI Team Italia supportato da CST Sport sulla Renault Clio Rally 5 curata da Motorsport Italia ha compiuto l’i ...