Carlo III | i primi dettagli sulla cerimonia di incoronazione

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ladovrebbe avere luogo il prossimo 3 giugno Da diverse settimane, dopo la morte della Regina Elisabetta il sovrano è diventatoIII, figlio della compianta sovrana di Filippo di Edimburgo. Stando alle prime indiscrezioni, ma si attende l’ufficialità,dovrebbe essere incoronato il prossimo 3 giugno. Intanto i media britannici hanno diffuso anche i. La data, se venisse confermata, è emblematica visto che Elisabetta II era stata incoronata il 2 giugno 1953. Ladovrebbe essere molto scherma e snella con la volontà da parte diIII di dare un segno di modernità e di non perdersi in inutili fronzoli. L’, nota con il nome di Operation Golden Orb, dovrebbe avere luogo all’abbazia di Westminster ...

