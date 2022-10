La Stampa

Il presidente di Confindustria: "A rischio la tenuta delle imprese e del Paese. Se l'Ue non ci darà l'aiuto necessario, lo scostamento diventerà ...mezzora in piu CONFINDUSTRIA VEDE UN 2023 A CRESCITA ZERO - 'Lo shock energetico abbatte le prospettive di crescita', avverte il Centro studi di Confindustria che stima il Pil 2022 in ... Carlo Bonomi: “Subito un patto per l’Italia: 50 miliardi per le bollette o l’economia non reggerà” In Italia il governo Draghi potrebbe approvare un Documento programmatico di bilancio (Dpb) in versione leggera, prima di passare il testimone al nuovo ...Molte le velleità per la successione a Carlo Bonomi al vertice di Confindustria. Fonti rivelano che a pensare alla presidenza della confederazione è anche il vicepresidente Vito Grassi. Intanto, una c ...