Carburanti | nuovi rialzi | vola il diesel

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) -aumenti sulla rete. Con le quotazioni internazionali venerdì in grande salita, in particolare sul, le compagnie sono tornate sabato a muovere i prezzi raccomandati: Eni ha aumentato di 3 centesimi il, IP di 3 centesimi ile la benzina, Q8 di 3 centesimi la benzina e di 4 il, Tamoil di 1 centesimo il. In attesa di recepire pienamente questo giro di, i prezzi praticati alla pompa dei due prodotti risultano in forte crescita – soprattutto sul– per effetto degli aumenti dei giorni scorsi. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 9 ottobre, il ...

Non si ferma la corsa dei prezzi deialla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio, sotto la spinta dirialzi delle quotazioni dei prodotti raffinati. La media nazionale della benzina in self service sfiora ...Il diesel in modalità servito torna vicino ai 2 euro/litro Non si ferma la corsa dei prezzi deialla pompa, in particolare per quanto riguarda il gasolio, sotto la spinta dirialzi ...Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Nuovi aumenti sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali venerdì in grande salita, in particolare sul diesel, le compagnie sono tornate sabato a muovere i prez ...Fine settimana di rialzi per i carburanti dopo i decisi aumenti del petrolio e dei prodotti raffinati registrati la scorsa settimana. Secondo le rilevazioni di Quotidiano energia, il prezzo medio ...