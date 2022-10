Caporalato | strozzinaggio e lavoro senza tutele Trattati in modo quasi grottesco

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La povertà, la forza di non rassegnarsi, gli espedienti per portare avanti la famiglia e permettersi almeno le cose normali. Le vite al margine di due fratelli in un paese del Sud sono il cuore di La rivincita, film in onda stasera alle 21.15 su Rai 5. Tratto da una pièce teatrale di Michele Santeramo, poi diventata il suo romanzo d’esordio, La rivincita è un film di Leo Muscato in cui i personaggi sono apparentementesperanza. A sorreggerli è il bisogno, la volontà di trovare una via da percorrere in un presenteprospettiva. A tracciare la loro strada, però, è la speranza e la voglia di prendersi una rivincita sulla vita. Leggi anche › I 15 migliori film italiani del 2020 e dove vederli La rivincita: non solo ...