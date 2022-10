(Di lunedì 10 ottobre 2022) Iltedescoha accolto il primo ministro, Viktor, in visita ufficiale a Berlino. 10 ottobre 2022

Libero Tv

IltedescoScholz ha accolto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, in visita ufficiale a Berlino. 10 ottobre 2022L'ex presidente della Fondazione Boll di Kiev, Sergej Sumlenny, ha postato foto su Twitter e scritto alScholz e al ministro degli Esteri Annalena Baerbock: 'Potreste inviare un paio ... Cancelliere Olaf Scholz accoglie il premier ungherese Orban L'Spd si piazza primo a elezioni nel Land, netto calo Cdu . – La Bassa Sassonia resta in buone mani. E’ il commento del cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo che i risultati prelimiari… Leggi ...Il governo di Budapest si è espresso più volte in termini critici contro le sanzioni, di recente Orban ha pure annunciato un referendum sul tema nel suo Paese.