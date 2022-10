Calcio | Roma | confermata la lesione al quadricipite femorale per Dybala

(Di lunedì 10 ottobre 2022), 10 ott. - (Adnkronos) - Nella giornata di oggi l'attaccante dellaPaulosi è sottoposto ad una prima parte di esami strumentali. L'ecografia effettuata dal 28enne argentino ha confermato la presenza di unaaldella coscia destra, ma per capire il grado di tale problema servirà attendere la risonanza magnetica prevista per domani. Solo a quel punto si capiranno i tempi di recupero che varieranno dalle 4 alle 8 settimane di stop.

- La lesione c'è, laè costretta a fare a meno di Paulo Dybala . Quest'oggi l'argentino è stato sottoposto all'ecografia al centro sportivo di Trigoria che ha confermato la lesione al quadricipite femorale della ...- Laè in ansia per Paulo Dybala . L'ecografia svolta dall'argentino ex Juventus ha confermato la lesione al quadricipite femorale della coscia sinistra , accusato nella gara di ieri col Lecce, e si ...Roma, 10 ott. – (Adnkronos) – Nella giornata di oggi l’attaccante della Roma Paulo Dybala si è sottoposto ad una prima parte di esami strumentali. L’ecografia effettuata dal 28enne argentino ha confer ...Si interrompe a tre risultati utili di fila il ruolino di marcia del Lecce, battuto dalla Roma di misura. Merito di un avversario a cui la qualità non manca e che ha sfruttato qualche piccolo errore ...