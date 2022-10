Calcio femminile | il Brasile batte l’Italia in amichevole | al Ferraris finisce 1-0 per le verdeoro

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Niente da fare pernell’casalinga contro il. Le ragazze di Milena Bertolini hanno cercato di conquistare un risultato utile, ma sono uscite daldi Genova con uno 0-1 amaro. A decidere la partita ci ha pensato Adriana al 47? dopo un’indecisione della difesa azzurra. In seguito a un inizio di studio, ilalza il ritmo e al 17? serve una grandissima parata di Giuliani su Geyse per evitare lo 0-1. Passano i minuti e sono ancora lea restare in attacco e ad andare vicine al vantaggio: al 28? Giuliani esce a vuoto dalla sua area, ma Kerolin calcia di poco a lato. Poco dopo si vede finalmente, che però spreca una grande occasione con Valentina Giacinti, poco cinica a tu per tu con Leticia dopo un errore della ...

Le pagelle di Italia-Brasile, amichevole in preparazione al Mondiale che si disputerà nel 2023. L'Italia esce sconfitta nel match contro il Brasile in atto al "Ferraris" di Genova. Alla nazionale verd ...Genova, 10 ott. - (Adnkronos) - L'Italia femminile perde 1-0 con il Brasile in un match amichevole disputato allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova che segna l inizio del percorso d avvicinamento ...