Cade la maschera di Antonino Spinalbese | “Doppia faccia” VIDEO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 10 ottobre 2022)Spinalmese è piombato dentro un ciclone di critiche dopo un confronto in giardino. Il vippone fa davvero il doppio gioco?Specialmag 09 10 22 (Mediaset)è uno dei concorrenti del GF Vip che in queste ore ha suscitato molte perplessità. Le telecamere hanno ripreso un confronto tra il vippone e Luca Salatino, che alcuni spettatori non hanno gradito. Vediamo insieme di cosa si tratta.è stato molto criticato fin dall’inizio del reality. In molti gli contestano l’essere Vip, dovuto al fatto di avere avuto una relazione con Belen Rodriguez, lei indiscutibilmente Vip. Il giovane imprenditore però sta confezionando al meglio la sua avventura e appare molto sereno. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini qualcosa è cambiato e ...