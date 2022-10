Burioni positivo al Covid | ' Il vaccino ormai protegge poco ma evita conseguenze gravi'

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roberto. Ma, dice il virologo, 'ilfa sì che io possa essere qui e non in ospedale, con febbre, tosse, mal di testa e una voce alla Barry White: tutto sommato è una ...

Roberto. Ma, dice il virologo, 'il vaccino fa sì che io possa essere qui e non in ospedale, con febbre, tosse, mal di testa e una voce alla Barry White: tutto sommato è una malattia che ...Sulla protezione conferita dal vaccinoosserva: "Il vaccino non ha più una grande efficacia nel proteggere dall'infezione, mentre lo aveva fino alla variante Delta e quindi aveva un senso ...Di Redazione online Il virologo-star si è collegato da casa perché risultato positivo al Covid. La settimana scorsa ha fatto la terza dose: Grazie al vaccino sto bene. A casa causa Coronavirus anche F ...Roberto Burioni è positivo. Ma, dice il virologo, «il vaccino fa sì che io possa essere qui e non in ospedale, con febbre, tosse, mal di testa e una voce alla ...