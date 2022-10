Bundesliga | giornata 9 | Bayern fermato sul pari al 95?

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’Union Berlino torna da solo in vetta alla classifica dopo la9 digrazie al successo contro lo Stoccarda e ai risultati delle inseguitrici. Ilperde i tre punti all’ultimo secondo contro il Borussia Dortmund, l’Hertha Berlino ferma il Friburgo sul pareggio e il Bochum travolge a sorpresa l’Eintracht trovando la prima vittoria in campionato. Ottimo debutto per Xabi Alonso con il Bayer Leverkusen.9: Dortmund-2-2, Leverkusen-Schalke 4-0, Stoccarda-Union 0-1 All’ultimo respiro, il Borussia Dortmund ferma ilMonaco sul 2-2 nel big match direcuperando due reti di svantaggio. Bavaresi avanti al 33’ con un destro preciso di Goretzka da fuori area, raddoppia Sané al 53’ con una ...