Buffon | ' Fa male non vedere l' Italia al Mondiale La Nazionale avrebbe potuto disputarlo da protagonista

...fara'ai giocatori non vedere l'Italia al Mondiale. Sorteggio Europei Passando in due sicuramente e' alla portata dell'Italia, ma comunque un girone da rispettare". Lo ha detto Gianluigi,...Commenta per primo Il portiere del Parma, Gianluigiha dichiarato in occasione dei Premi Scopigno e Pulici : 'Questa Serie A è un campionato ... SULLA NAZIONALE - 'Da italiano e da tifoso fa...'Fa male a me e fara' male ai giocatori non vedere l'Italia al Mondiale. Sorteggio Europei Passando in due sicuramente e' alla portata ...La Roma vince ma non esulta. I tre punti ottenuti contro il Lecce passano inevitabilmente in secondo piano. Preoccupano, e non poco, le condizioni fisiche di Paulo Dybala, costretto a lasciare… Leggi ...