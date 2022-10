Bucci e Martinengo da applausi Trionfo Italia ai Mondiali militari - Sport - quotidiano.net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il podio dei Mondiali di Fontainebleau (Francia) che hanno visto trionfare la nostra nazionale davanti alla selezione padrona di casa e al Marocco...penultimo appuntamento del 'Fall Tour' Piergiorgioha infatti centrato un ottimo terzo posto con Naiade d'Elsendam Z (0/0; 39.92) seguito al quarto posto dal 1° aviere capo Giulia... Bucci e Martinengo da applausi Trionfo Italia ai Mondiali militari Dopo la riconquista della "serie A" da parte della Nazionale, appena due settimane orsono, continua la riscossa del salto ostacoli azzurro: ieri a Grimaud, Francia, brillante terzo e quarto posto in G ...Due piazzamenti, ma soprattutto due prove convincenti, per gli azzurri in gara in Francia nel Gran Premio del CSI5* di St Tropez-Grimaud. Nella prova più importante del penultimo appuntamento del ‘F ...