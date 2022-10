Brutte notizie per Mourinho | arriva la conferma | salta Roma-Napoli!

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La sfida trae Napoli del prossimo 23 ottobre ha già perso uno dei suoi protagonisti. Nel corso della sfida tra i capitolini e il Lecce giocata all’Olimpico, infatti, i giallorossi padroni di casa hanno perso per infortunio Paulo Dybala. Come riportato dall’Ansa, il problema riguarda il quadricipite della coscia sinistra e sarà valutato meglio domani con una risonanza magnetica, ma la lesione èta. Il giocatore è stato oggi a Trigoria per effettuare alcuni esami, però il versamento ha reso impossibile stabilire con precisione l’entità dell’infortunio. FOTO:Getty – Dybala infortunio Per la Joya ci si aspetta uno stop di circa 30 giorni, se non di più. L’argentino salterebbe così 9 partite tra campionato e coppe, compresa quella con gli azzurri di Luciano Spalletti. Una vera tegola per, che perde il suo ...

