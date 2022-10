Brighton | ritiro anticipato per Mwepu a 24 anni | problema al cuore

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il centrocampista del club inglese è costretto aldal calcio a soli 24per una malattia cardiaca ereditaria Enock, centrocampista del, è costretto aldal calcio a soli 24per una malattia cardiaca ereditaria. La notizia è stata comunicata dal club inglese attraverso il proprio sito web ufficiale. IL COMUNICATO – “Enockè stato costretto a interrompere la sua carriera da giocatore in seguito alla diagnosi di una malattia cardiaca ereditaria. La condizione, che può peggiorare nel tempo, metterebbe Enock a un rischio estremamente elevato di subire un evento cardiaco potenzialmente fatale, se dovesse continuare a giocare a calcio competitivo“. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A causa di una malattia cardiaca ereditaria il giovane calciatore zambiano è costretto a chiudere anticipatamente una promettente carriera. La carriera del centrocampista del Brighton Enock Mwepu si interrompre bruscamente a 24 anni. Il centrocampista zambiano, tra i punti di forza della squadra inglese ora allenata da De Zerbi.