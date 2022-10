Brighton | Mwepu costretto al ritiro a 24 anni per problemi cardiaci | “Ho vissuto il mio sogno”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il centrocampista del, Enock, èa ritirarsi dal calcio giocato a soli ventiquattro. Il calciatore allenato da Roberto De Zerbi, dopo un malore accusato in volo lo scorso mese, si è sottoposto a degli accertamenti che hanno evidenziato una patologia cardiaca ereditaria. Ad annunciarlo è stato lo stesso: “Ho tenuto duro per seguire il miodi giocare a calcio ai massimi livelli e grazie a Dio hail mioraggiungendo la Premier League. Alcuni sogni però finiscono, quindi è con tristezza che annuncio la necessità di appendere le scarpette al chiodo alla luce dei consigli ricevuti dai medici. Ma questa non è la fine del mio coinvolgimento nel mondo calcio, in qualche modo vi resterò legato”. ...

Il giocatore si è sottoposto ad esami dopo un malore mentre era in nazionale LONDRA (INGHILTERRA) - Enock, 24enne centrocampista originario dello Zambia in forza aldi De Zerbi, deve dire addio al calcio. Dopo un malore mentre era in volo con i compagni di nazionale lo scorso mese, il ......di De Zerbi, poteva e doveva tenere fede al soprannome che fin da piccolo gli avevano dato: 'the computer', per l'intelligenza tattica e la precisione nei passaggi. Invece no: Enocka ...Il giocatore si è sottoposto ad esami dopo un malore mentre era in nazionale LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Enock Mwepu, 24enne ...Brighton: la squadra allenata da mister De Zerbi deve rinunciare in modo costretto ad Enock Mwepu, come annunciato sul sito ufficiale del club. Il centrocampista originario dello Zambia si vede obblig ...