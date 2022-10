Brighenti morto | eroe di Wembley | fu il vice di Vicini a Italia ' 90

Sergio, bandiera del calcio azzurro Nato a Modena, mosse i primi passi proprio con la maglia dei canarini, in Serie B, prima di spiccare il volo nel calcio che conta. Si trasferì all'...Il mondo del calcio e l'Inter in lutto per la scomparsa di Sergio. L'ex attaccante nerazzurro èall'età di 90 anni in seguito ad un malore improvviso. Il classe 1932 fu uno dei grandi protagonisti dei due scudetti conquistati dall'Inter negli anni '...Un malore s'è portato via a 90 anni una delle icone del calcio italiano : Sergio Brighenti . Ex attaccante di Modena, Inter, Triestina, ...Un malore s'è portato via a 90 anni una delle icone del calcio italiano: Sergio Brighenti. Ex attaccante di Modena, Inter, Triestina, Padova, Sampdoria e Torino, da allenatore fu al ...