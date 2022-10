' Bravo Mazzanti | l' Italia è uno spettacolo' - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Marco Bonitta guidò le azzurre all'unico titolo iridato vinto, nel 2002. E a Rio lanciò molte delle ragazze che ora cercano il ...E' arrivata la prima sconfitta subita in rimonta dal Brasile,a non cedere dopo essersi trovato sotto per 2 - 1.ha schierato Orro in palleggio, opposto Egonu, schiacciatrici Bosetti e ... "Bravo Mazzanti, l’Italia è uno spettacolo" Marco Bonitta guidò le azzurre all’unico titolo iridato vinto, nel 2002. E a Rio lanciò molte delle ragazze che ora cercano il bis ...Soddisfatto Davide Mazzanti al termine del match vinto dalle azzurre contro l’Argentina per 3-0 che regala la qualificazione ai quarti all’Italvolley: “Vittoria sempre tenuta sotto controllo, le ragaz ...