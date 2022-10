Brahim Diaz | 'Futuro? Sto bene al Milan | ma si vedrà Non si sa cosa accadrà domani'

Pioli continua a coccolarlo, ma la vittoria contro la Juventus gli ha restituito anche unche può insidiare la titolarità del belga. OUT De Ketelaere si è fermato nel corso dell'...Queste le probabili formazioni: MILAN (4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic,, Leão; Giroud. All. Pioli CHELSEA (3 - 4 - 2 - ...In un’intervista per Cadena Ser, Brahim Diaz è tornato sul gol segnato contro la Juventus e ha parlato anche del suo futuro al Milan. Le sue parole raccolte da TMW. GOL ALLA JUVE – “È stato un bel gol ...Il Milan ha vinto il match di San Siro contro la Juventus per 2-0, grazie ad una prodezza di Brahim Diaz. Il calciatore spagnolo ha segnato una gola alla Leo Messi facendo esultare tutto lo stadio. Il ...