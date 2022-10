Braga nell’universo Qatar | il QSI acquista il 21 67% Al Khelaifi | “Questo club è un’istituzione”

Leggi su sportface

Lo SportingsbarcaSports Investments. La Qsi hato il 21.67% del capitale sociale delportoghese. Soddisfatto Nasser Al-Khelaïfi, presidente del gruppo che è proprietario del PSG: "Sports Investments è orgogliosa di investire in aziende e marchi sportivi in ??tutto il mondo, consentendo loro di raggiungere il loro pieno potenziale. Il Portogallo è un paese con forti radici nel calcio, con tifosi appassionati e allenatori all'avanguardia nel settore giovanile. in Lo Sp.che è un esempio in Portogallo, con storia, grandi ambizioni. Un'eccellenza riconosciuta dentro e fuori dal campo".