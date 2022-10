Borsa | Milano chiude in lieve rialzo | +0 | 06%

Le azioni da comprare per gli analisti La reazione dai minimi dell'anno non è ancora stata negata nonostante la perdita di slancio. Ma, da quello che si vede, si tratta solo di un rimbalzo tecnico per ...Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,06% a 20.912 punti. . 10 ottobre 2022Bene Buzzi, utility e finanziari. Giu' St e Tim (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ott - Seduta incolore per le Borse all'inizio di una settimana che avra' nei dati sull'inflazione americana ...Chiusura in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,06% a 20.912 punti. (ANSA). (ANSA) ...