ilGiornale.it

... dopo che nel 2018, con il Conte I, bloccò glie costruì proprio dal Viminale ilalle Europee del 2019. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it , non c'è alcun veto da parte della ...Poi ilalle politiche nel 2018: 32,6% dei voti va a M5s e le porte del governo si aprono dopo ... I punti fondanti dell'intesa consistevano in una politica di riduzione deglidi migranti, ... Boom di sbarchi e arrivi nel weekend: emergenza migranti senza fine Lampedusa di nuovo al collasso, ampi flussi dalla rotta balcanica e un soccorso ad alta quota a Claviere: l'emergenza migranti è senza fine ...Emergenza sbarchi. Più 2,50 euro al giorno ma per gli operatori non è abbastanza. Flussi migratori intensificati per presenza dei russi in Libia ...