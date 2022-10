Bonus auto | tornano gli incentivi per veicoli non inquinanti e infrastrutture ricarica elettrica - GUIDA

... detrazioni fiscali e diversie si calcola effettuando il rapporto tra Indicatore della ... FC6, dove inserire la targa di eventuali veicoli posseduti da ogni familiare, daa moto, navi o ...Difficile risparmiare sull'assicurazione, soprattutto in alcuni casi. Chi ha un RCA con clausolae malus ad esempio rischia, in caso di incidente, di veder schizzare il proprio premio cambiando classe. In questo tipo di contratti ...Bonus auto, tornano gli incentivi per veicoli non inquinanti e infrastrutture ricarica elettrica. Nuovi incentivi per l’acquisto di auto non inquinanti ...Novità per chi vuole acquistare auto meno inquinanti sfruttando gli incentivi messi a punto dal governo. Ecco cosa cambia ...