Bonus 200 euro | nuova circolare Inps

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il mese di ottobre è il mese in cui la platea di beneficiari esclusi nel mese di luglio riceverà, previa dichiarazione al proprio datore di lavoro, ildi 200in busta paga. Le persone che nel mese di luglio non hanno ricevuto il, ma hanno tuttavia fatto richiesta e sono stati oggetto di un rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio e che fino al 18 maggio non abbiano beneficiato dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2022 – in generale il presupposto alla base per la richiesta e la somministrazione del contributo – potranno ricevere il contributo. A tal proposito e con tutte le indicazioni operative l’ha pubblicato lan. 111 del 7 ottobre 2022 che chiarisce le modalità per ricevere il200. Il ...