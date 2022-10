Bombardamento su Kiev durante la diretta | l’inviato della Bbc interrompe il collegamento e scappa | VIDEO

Questa mattina, diversi giornalisti inviati ahanno riferito di potenti esplosioni nella capitale. Il sindaco della città, Vitali Klitschko , ha confermato ile i primi bilanci ...Unche non si vedeva dal 26 giugno scorso. Le forze armate russe hanno deciso di colpire, la capitale ucraina, nella mattinata del 10 ottobre. Un attacco che non ha guardato in faccia ...Per offrire una migliore esperienza di navigazione questo sito utilizza cookie anche di terze parti. Chiudendo questo banner o cliccando al di fuori di esso, esprimerai il consenso all'uso dei cookie.I bombardamenti di queste ore stanno coinvolgendo in modo pesante la città di Kiev. La capitale ucraina forse mai dall'inizio del conflitto è stata così presa di mira dai raid russi. Ma soprattutto, ...