(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un nuovosulle. Il quarto. Un provvedimento per prorogare le misure sull?energia in scadenza e al quale stanno lavorando in tandem il governo uscente e la nuova maggioranza. Ma...

ilmessaggero.it

Il quartoIntanto il governo è al lavoro sul quarto. Servirà solo a prorogare le misure in scadenza e l'esecutivo lavora in tandem con la nuova maggioranza. Oggi è ...Anche perché, come si legge neldel Mite, il prestito infruttifero va restituito entro il ...il famoso 'tesoretto' ereditato dal nuovo Esecutivo) oppure aumentando gli oneri delle, le ... Bollette, decreto da 10 miliardi. Tra bonus e sconti fiscali, ecco sostegni a imprese e famiglie Un nuovo decreto sulle bollette. Il quarto. Un provvedimento per prorogare le misure sull’energia in scadenza e al quale stanno lavorando in tandem il governo uscente e la nuova maggioranza. Ma che ...Bonus bollette da 600 euro per i lavoratori: a chi spetta e come funziona. Introdotto con il decreto Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21 ...