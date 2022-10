Bolletta da 60mila euro | la piscina chiude - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

La struttura di Maresca sospenderà da oggi tutte le attività per i costi raddoppiati dell'energia. 'Saranno rimborsati gli ...Unacinque volte superiore al normale ha portato il Comune di Alleghe a chiudere lo ... il Palaghiaccio di Trento perde giàeuro ( Qui articolo ). "Ci teniamo a precisare - ... Bolletta da 60mila euro, la piscina chiude Niente luci di Natale a Corteno Golgi per risparmiare (e sensibilizzare) sui rincari in bolletta. E in piazza sarà esposto un albero malato di bostrico, insetto parassita che da tempo flagella le fore ...La struttura di Maresca sospenderà da oggi tutte le attività per i costi raddoppiati dell’energia. "Saranno rimborsati gli abbonamenti" ...