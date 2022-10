Blonde | altro che ‘Happy birthday Mr President’ | ecco una Marilyn sola

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) È la scena clou del film di Andrew Dominik, che immotivatamente sta ricevendo critiche severissime e ipercorrette politicamente da maschi e femmine.Monroe viene scortata come un pacco postale nel letto di Kennedy che parla al telefono. Una guardia del corpo annoiata se ne sta su una sedia fuori dalla stanza presidenziale, la porta è aperta. Non un bacio, una carezza, una parola. The President afferra con le mani la bionda testa di M e la spinge sul suo bacino con forza. Lei esegue la fellatio, umiliata. Lui continua a parlare al telefono, indifferente. Poi eiacula. Lei non sa se deglutire o no, vorrebbe pulirsi, lo fa con un lembo del lenzuolo. Si allontana spaesata, sporca, sperduta, umiliata umiliata umiliata. Il principe azzurro, l’ennesimo daddy, è un’altra fregatura, come Joe DiMaggio, come Arthur Miller, come il suo agente che l’ha stuprata al primo ...