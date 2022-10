Billie Jean King Cup 2022 | Tathiana Garbin ha scelto le cinque azzurre convocate

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dall’8 al 13 novembre all’Emirates Arena di Glasgow andranno in scena leCup Finalse, in vista di questo appuntamento, la capitana della Nazionale Italiana,, ha diramato la lista delletenniste. Sono presenti Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Alle Finals prenderanno parte dodici Nazioni che verranno suddivise in quattro gironi all’italiana da tre squadre e le quattro vincitrici di ogni raggruppamento staccheranno il pass per le semifinali. L’Italia si trova nel girone A con il Canada e la Svizzera. Lescenderanno in campo il 9 novembre contro la Svizzera e il giorno successivo contro il Canada. Entrambi gli ...

Billie Jean King, l'Italia ha scelto: le convocate per Glasgow Tennis | Featured, WTA | Ha quasi dell'incredibile la vittoria di Iga Swiatek contro Ekaterina Alexandrova, che consegna l'ottava finale in stagione alla polacca e la vittoria ...Alla fase finale della Billie Jean King Cup in programma dall'8 al 13 novmebre a Glasgow, a rappresentare la Svizzera ci saranno le quattro migliori nel ranking WTA. In campo scenderanno infatti Belin ...