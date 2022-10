Billie Jean King Cup 2022 | Italia | le convocate per le Finals Martina Trevisan e Camila Giorgi guidano il gruppo azzurro a Glasgow

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono stati diramati i cinque nomi delle giocatrici che parteciperanno, in rappresentanza dell’, alleCupche andranno in scena dall’8 al 13 novembre a, sede per quest’anno della fase conclusiva della rassegna femminile. Le azzurre, che sono entrate nella fase a gironi delle succitateper effetto del netto successo sulla Francia, sono per quest’occasione, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. RanWTA (10 ottobre): Iga Swiatek sempre a comandare,n.1 d’Le cinque chiamate da Tathiana Garbin ...

