Benzina verde vicina a 1 | 7 euro | diesel balza sopra 1 | 8

(Di lunedì 10 ottobre 2022) ROMA – Fine settimana di rialzi per i carburanti dopo i decisi aumenti del petrolio e dei prodotti raffinati registrati la scorsa settimana. Secondo le rilevazioni di Quotidiano energia, il prezzo medio dellaal self è a 1,690al litro (da 1,656 venerdì), con alcuni marchi anche a 1,708. Il prezzo medio delself è invece a 1,836(1,765 venerdì). Qe segnala i movimenti delle compagnie sui prezzi raccomandati: Eni ha alzato di 3 cent il, IP di 3 cent ile la, Q8 di 3 cent lae di 4 il, Tamoil di 1 cent il. Rialzi che devono essere ancora pienamente recepiti sulla rete. Quanto al servito, per lail prezzo ...

