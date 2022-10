Bene moto e ciclomotori | male gli scooter | ecco i modelli più venduti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) –lee ciclori, che continuano a trainare il mercato,gli. L’analisi degli ultimi dati Ancma per il mese di settembre, e per i primi nove mesi dell’anno, restituisce una fotografia ormai consolidata. IL MERCATO DI SETTEMBRE – A settembre il mercato torna in territorio negativo dopo la parentesi di agosto. Il mese chiude con 22.425 veicoli, corrispondenti a un calo del 3,6% su settembre 2021. Buona la performance dei ciclori, che immettono sul mercato 1.748 veicoli e registrano una crescita del 7,3%. Nell’immatricolato, invece, continua il disallineamento tra gli, che subiscono una flessione dell’11,3% pari a 11.292 veicoli, e leche crescono ...

Adnkronos

