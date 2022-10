Belen al veleno su Antonino Spinalbese? Quel gesto social che non passa inosservato

...al, con quella di poche ore fa davvero molto pesante: 'Il vaff****** quando le cose 'qualcuno' le racconta in modo diverso per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro' ....Kate Middleton, il segreto di bellezza è una 'terapia ald'api' consigliata da Camillaa Verissimo: 'Io e Stefano siamo ancora sposati. È tornato da me anche se ho una figlia con un ...Belen Rodriguez lancia una frecciatina sui social all'ex compagno Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022Belen Rodriguez non utilizza mezze misure contro il suo ex fidanzato: "Un vaff****** gli è dovuto" Non si sono lasciati bene Belen Rodriguez e Antonino ...