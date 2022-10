Bebe Vio nominata Cavaliere della Roma insieme ad altri 11 esponenti illustri del cuore giallorosso

è pronta per la seconda edizione di WEmbrace Sport , evento organizzato con finalità benefiche da lei stessa in programma lunedì dalle 20 all'Allianz Cloud di Milano : "Il vero scopo dell'...Sostieni anche tu la causa di @art4sportONLUS e dai un'opportunità ai ragazzi amputati di ritrovare la gioia di fare sport": cosìsu Instagram, dalla stazione Lotto della metropolitana, ...Bebe Vio Roma nominata come uno degli 11 nuovi Cavalieri della società giallorossa, la cerimonia a Palazzo Brancaccio.Undici nuove nomine per il premio Cascioli al Palazzo Brancaccio. Nella famiglia giallorossa nella 23ª edizione: spicca la pluri-campionessa paralimpica ...