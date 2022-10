Beautiful Anticipazioni 11 ottobre 2022 | Sheila medita vendetta Steffy e i Forrester non la separeranno da Finn!

Leggi su comingsoon

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Scopriamo lediper la puntata dell'11. Nelle Trame degli episodi della Soap in onda su Canale 5,. Ora che si è legata ainessuno la potrà mandare via. Intanto Hope e Liam, preoccupati per, promettono di proteggere la loro grande famiglia dalla Carter.