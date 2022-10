Beatrice Valli e Marco Fantini | le immagini della nuova ed enorme casa con piscina | «Hanno copiato i Ferragnez»

ilmessaggero.it

sta finalmente e decisamente meglio: dopo i grattacapi di salute dei giorni scorsi, l'influencer e ex volto di Uomini e Donne è tornata a sorridere di recente, dopo aver ricevuto una ..., cosa le è stato diagnosticato: l'influencer racconta tutto Dopo la Mostra Internazionale del Cinema svoltasi il mese scorso, i fan si erano un po' preoccupati per l'improvvisa assenza ... Beatrice Valli e Marco Fantini, le immagini della nuova (ed enorme) casa con piscina: «Hanno copiato i Ferragn Passati i problemi di salute per Beatrice Valli ora è il momento di concentrarsi solo sulle notizie positive. E oggi per lei e il marito Marco Fantini ne è arrivata una veramente ...L'influencer condivide su Instagram qualche scatto direttamente dal cantiere dell'abitazione dove andrà a vivere molto presto con il marito. C'è qualcosa che ha insospettito i fan ...