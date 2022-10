Basket | Happycasa Brindisi-Gevi Napoli 77-70 | rimonta svanita nel finale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) , Buscaglia: "Alcune situazioni vanno gestite meglio" Sconfitta per lache perde sul campo della Happy Casaper 77-70 , nella gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A, . Il miglior marcatore dellaè Johnson, 16 i suoi punti. Coach Buscaglia schiera in quintetto Michineau, Johnson, Stewart, Zerini e Williams, Vitucci risponde con Reed,Bowman,Perkins,Burnell ed Etou. Parte forte la squadra di casa che segna con Burnell e Perkins, gli azzurri rispondono con le triple di Stewart e Michineau, la bomba di Mezzanotte vale il 14-8. Continua il buon momento dell’Happy Casa, l’entrata di Bowman sigla il 20-10, timeout Buscaglia. Torna a segnare lacon Zerini, che colpisce anche dalla lunga distanza, ...

... nel primo pomeriggio arriverà in città presso una nota struttura alberghiera cittadina l'NuovoBrindisi. Radunatisi già una settimana fa in Puglia e con qualche giorno di lavoro già ...Contro l'di Vitucci il roster di coach Ramondino sono Daum (21) e Filloy (17) i valori aggiunti per i piemontesi che piazzano lo strappo decisivo a suon di triple che pesano come un macigno. Perdono sia la Givova Scafati che la Ge.Vi Napoli. I gialloblu cedono contro i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano. Gli azzurri cadono a Brindisi ...