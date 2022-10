Banditi in azione su Asse Mediano e Nola-Villa Literno | nuova truffa con tecnica “rallenta-traffico”

CasertaCE

A quel punto è entrato inl'ultimo della banda, che ha colpito il proprietario alla testa con il calcio di una pistola cercando poi di spingerlo nel bagno. I rapinatori hanno quindi afferrato ...... si sottomette a impulsi patologici di cui diventa consapevole solo una volta conclusa l'... E dal caso Fenaroli che ispirò Il Vedovo di Dino Risi con Alberto Sordi aa Milano , l'... Banditi in azione sulla 7 bis: “Lancio di pietre e manovre strane per derubare gli automobilisti” CASAL DI PRINCIPE – Banditi in azione a ridosso dello svincolo per la Casal di Principe della 7bis. I soggetti a bordo di una 500 hanno provato asperonare un automobilista. Immediata la testimonianza ...L’uomo fermato è un albanese. Il commando era composto da quattro persone: l’autista è rimasto a bordo, mentre tre uomini con giubbotti sportivi e berretti da baseball sono saliti lungo una scalinata ...