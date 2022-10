Ballando con le stelle | il ponytail di Paola Barale è il trend della prossima stagione

Leggi su diredonna

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sguardo di fuoco e un fisico mozzafiato fasciato da una seducente jumpsuit:torna in prima serata e lo fa in grande stile! La showgirl piemontese era una delle concorrenti più attesenuova edizione dicon le. Insieme al maestro Roly Maden, ha letteralmente incendiato il palcoscenico con un cha cha cha che non ha convinto però la giuria. A Selvaggia Lucarelli e agli altri giudici non è piaciuta la mancanza di sensualitàdonna, afflitta, come lei stessa ha ricordato, da una serie di problemi alla schiena. Se il sex appeal è mancato nella danza, la stessa cosa non si può dire dell’outfit scelto daper il suo debutto acon le. La showgirl si è presentata ...