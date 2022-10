Baby gang aggredisce ragazzino sull' autobus | salvato dall' autista

Repubblica Roma

Minacce in classe con una pistola da soft air, il video virale sui social di una ragazza picchiata, un 17enne down aggredito per strada. Chi sono i bulli e come ...Kiev sotto assedio - Eruzione vulcano Stromboli, allerta della Protezione civile - Aifa, prescrizioni terapie monoclonali raddoppiate in 7 giorni -, la violenza come tratto comune gtr/ ... "Aó, sabato ci appicicamo, vieni". Slang, tatuaggi e rituali d’iniziazione delle baby gang Sta accadendo nella provincia di Lodi: da alcuni giorni Codogno e Casalpusterlengo sono diventate il cuore di numerose aggressioni a giovanissimi, da parte di altrettanti ragazzini, riuniti in alcune ...Nell’ultima settimana quattro gli episodi di aggressioni e rapine nei confronti di ragazzi, ma anche persone adulte ...