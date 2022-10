(Di lunedì 10 ottobre 2022) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Ho appreso con gioia la notizia della sua rielezione alla Presidenza federale, che mi offre l'opportunità di porgere a lei, signor Presidente e caro amico, vivissime felicitazioni a nome della Repubblica italiana e i miei più affettuosi auguri di pieno successo nello svolgimento dell'alto incarico che il popoloco le ha nuovamente affidato. Confido che una sempre più costruttiva collaborazione bilaterale contribuirà non soltanto a rafforzare i già solidi vincoli di amicizia che uniscono Vienna e Roma, ma anche a stimolare un ulterioredel processo di integrazione del nostro continente sulla base di valori condivisi". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio al Presidente federale della Repubblica d', Alexander Van der ...

Il Sannio Quotidiano

In, con tutte le probabilità, si va verso la rielezione dell'attuale presidente della ... "Il mio modello è Sergio, il nostro amico italiano che stimo molto. Gli è stato chiesto di ......Sergio. Il blocco è 'dovuto al fatto che Gazprom avrebbe dovuto dare una garanzia fisica in funzione del passaggio di questo gas al trasportatore austriaco che porta il gas dall'... Austria: Mattarella a Van der Bellen, ‘impegnati insieme per consolidamento Ue’ Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Ho appreso con gioia la notizia della sua rielezione alla Presidenza federale, che mi offre l’opportunità di porgere a lei, signor Presidente e caro amico, vivissime felic ...Il capo dello Stato punta a ricevere un mandato bis come il collega italiano - Alexander Van der Bellen sarà con tutta probabilità rieletto presidente dell'Austria al primo turno. Secondo le proiezion ...