Australian Open 2023 | si complica la situazione per Novak Djokovic | ostacoli sulla cancellazione del ban

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Unata. Non è così semplice come si poteva pensare la questione legata alla partecipazione diagli. Come è noto, l’accesso del serbo ai territorii è vietato per tre anni per quanto previsto dalla legge in fatto di mancato rispetto dei requisiti per essere nella terra dei canguri. A pronunciarsi in merito al caso è stata il ministro ombra degli affari internio Karen Andrews (ex ministro fino allo scorso maggio) che, in un’intervista concessa alla ABC Radio di Melbourne, ha affermato la propria contrarietà all’annullamento della sentenza che ha impedito di concedere il visto all’asso nativo di Belgrado. “Non credo che ci sia alcun motivo per cui debba essere ...