ATTENZIONE ALLA TRUFFA DEL POPUP VODAFONE | HAI VINTO UN TELEFONO O 3 ANNI DI ABBONAMENTO GRATUITO A NETFLIX

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Stai navigando su un sito e all’improvviso si apre un belche millanta di essere un avvisoautentico nel quale trovi scritto di averuno unper 3! Mai credere ad avvisi “troppo belli per essere veri”, basta un attimo per compromettere la propria sicurezza e perdere magari anche dei soldi. Quindi fatea non cliccare su nulla quando vi appaiono questi avvisi improvvisi. La cosa migliore è chiudere direttamente la pagina web, e se bloccata allora chiudere il browser del tutto piuttosto che improvvisare click pericolosi come l’invito di quel piccolo tasto “OK” in figura qui sotto : Sempre attenti! Informatica in Azienda diretta dal Dott. Emanuel ...

Il Quotidiano del Lazio

però perchè Antonio Tajani avrebbe manifestato a Berlusconi l'intenzione di sottrarsi al ... in visita a Roma per partecipareconferenza sulla pace della comunità di Sant'Egidio e per ...Vlahovic in questi mesiJuventus ha continuato a segnare ma è apparso spesso nervoso. Non ... I francesi hanno le capacità economiche per prendere chiunque maal Bayern Monaco, che cerca ... Roma. Attenzione alla truffa dell’anello, i Carabinieri arrestano due furfanti Dal successo di Stasera tutto è possibile al sogno di prendere una laurea. Dal ritorno con Belén Rodriguez al possibile ritorno come giudice al serale di Amici: Stefano De Martino si racconta senza fi ...Annuncio vendita Volvo XC40 T3 Geartronic Momentum Pro usata del 2020 a Ravenna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...