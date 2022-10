Attacco russo sul centro di Kiev | 5 morti e decine di feriti

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono almeno cinque le vittime e 24 iprovocati dai bombardamenti russi di questa mattina su. "Stanno cercando di distruggerci e spazzarci via dalla faccia della terra. Distruggi la nostra ...

Le strade centrali di Kiev sono chiuse al traffico, i treni su tutte le linee della metropolitana sono stati sospesi in seguito all'con missili sulla Capitale. Anche un parco giochi per ...Mosca, 10 ott. (Adnkronos) - Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha definito l'attacco di sabato al ponte di Crimea "un atto terroristico e un sabotaggio commesso ...Stamani, attacchi sono stati denunciati anche su Dnipro. Tali azioni giungono a due giorni da un attacco rivendicato da Kiev che ha distrutto il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola di ...